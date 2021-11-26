Выручка российского бизнеса показала рекордный рост за 16 лет

Выручка российских крупных и средних предприятий за девять месяцев 2021 года достигла 144,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом коронакризисного 2020 года и докризисного 2019 года на треть. Это стало максимальным ростом как минимум за последние 16 лет, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Рублевая выручка бизнеса в номинальном выражении выросла во всех российских регионах, за исключением одного — Волгоградской области. Особенно существенный рост оборотов предприятий наблюдался в Ненецком автономном округе (на 88,5% в годовом выражении), Якутии (+51,4%), Оренбургской области (+51,4%), Санкт-Петербурге (+50,9%), Вологодской области (+50,7%), Еврейской автономной области (+47%), Ханты-Мансийском автономном округе (+45,8%), Карелии (+45,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (+45%) и Белгородской области (+44,8%).

Худшая динамика выручки отмечалась в Волгоградской области (обороты бизнеса сократились на 9,4% год к году), Карачаево-Черкесии (обороты выросли лишь на 1,9%), Калмыкии (+9,8%), Магаданской области (+11,2%), Кабардино-Балкарии (+12,3%), Нижегородской области (+12,3%), Сахалинской области (+13,4%), Камчатском крае (+13,6%), Чукотском автономном округе (+14%) и Северной Осетии (+14,9%).

Еще в I квартале 2021 года выручка российского бизнеса превысила допандемийный уровень, и с каждым следующим кварталом, по мере восстановления мировой экономики после коронавирусного кризиса, обороты предприятий продолжали расти.



За январь — сентябрь 2021 года обороты крупных и средних предприятий выросли по сравнению с девятью месяцами предыдущего коронакризисного года на 33,5% до 144,17 трлн рублей. Если же брать для сравнения аналогичный период допандемийного 2019 года, когда бизнес не был скован вынужденными карантинными ограничениями (в январе — сентябре 2020 года выручка бизнеса снизилась на 0,6% в годовом выражении), то относительно этой базы выручка выросла на 32,7%. «Столь существенного роста оборотов не наблюдалось как минимум с 2006 года, за весь шестнадцатилетний период доступной статистики», — говорится в релизе.

Крупнейший прирост выручки в абсолютном выражении произошел в наиболее весомых для российской экономике отраслях: в оптовой и розничной торговле (обороты предприятий за девять месяцев выросли на 12,9 трлн рублей до 50,8 трлн), обрабатывающей промышленности (на 10,6 трлн рублей до 40,7 трлн), добыче полезных ископаемых (на 6,3 трлн рублей до 17 трлн), сфере транспортировки и хранения (на 1,7 трлн рублей до 9,35 трлн), а также в энергетической отрасли и ЖКХ (обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха; рост на 1 трлн рублей до 7,9 трлн).



«С одной стороны, впечатляющий рост выручки бизнеса отражает более быстрое, чем ожидалось изначально, восстановление экономики после коронакризиса. Но в то же время за номинальным увеличением выручки кроется мощнейшее инфляционное давление: у предприятий растут заработки, но растут и расходы, и с учетом обесценения рубля реальный рост финансовых показателей оказывается более скромным. В настоящее время производственные мощности не поспевают за спросом, расширяющимся после ослабления карантинных ограничений. Производители переносят свои издержки в цены, в результате мы наблюдаем тотальное подорожание практически всех товаров и услуг. Прибыль бизнеса бьет рекорды, однако происходящий рост является крайне несбалансированным в разрезе отраслей и типов предприятий. Основными бенефициарами текущей ситуации являются крупные промышленные компании сырьевого сектора. Но для многих небольших предприятий, зависящих от розничного спроса, посткризисное восстановление выручки сопровождается, как и для рядового потребителя, увеличением текущих расходов, а также ростом производственных издержек», — обращает внимание президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

