ЦБ поможет разобраться в структуре собственности финансовых организаций

Схемы структур собственности финансовых организаций содержат востребованную информацию о бенефициарах. При этом зачастую схемы бывают сложными и многоуровневыми и не всегда понятны широкой аудитории. Поэтому Банк России подготовил обучающий материал, который позволит любому заинтересованному пользователю самостоятельно разобраться в этой информации.

«Памятка будет полезна как гражданам — потенциальным клиентам, например выбирающим банк или пенсионный фонд для обслуживания, так и финансовым организациям, которые вступают друг с другом в корреспондентские отношения или планируют другие виды сотрудничества. Кроме того, обучающие материалы могут служить финансовым организациям примером для подготовки собственных документов», — говорится в сообщении регулятора.

Такие сведения, замечает Банк России, необходимы участникам финансового рынка для понимания, с каким контрагентом они работают, кто является владельцем и выгодоприобретателем контрагента. Также данная информация может пригодиться физическим лицам при выборе банка, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании или микрофинансовой организации для вложения своих денежных средств, финансовых активов (например, ценных бумаг), получения займа или проведения иных финансовых операций.

«При принятии решений о сделках со своим имуществом полезно знать не только финансовые показатели деятельности финансовой организации, параметры и качество услуг и сервиса, но и надежность того, кто находится по «ту сторону» договора и определяет стратегию и направления деятельности организации», — считает ЦБ.

Отмечается, что информация о владельцах и лицах, которые осуществляют контроль и оказывают значительное влияние в отношении кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний и микрофинансовых компаний, представляется этими финансовыми организациями и регулярно обновляется.

