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Минстрой: цифровизация ЖКХ позволит снизить издержки отрасли до 50 млрд рублей

08.12.2021 14:48
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ТАСС

Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства позволит снизить издержки отрасли за счет сокращения комиссий при платежах до 50 млрд рублей, а также увеличить рост инвестиций, сообщил в среду замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

«Внедрение новых сервисов позволит снизить издержки отрасли за счет сокращения комиссий и сборов при платежах до 50 млрд рублей, увеличить рост инвестиций за счет сокращения издержек, обновления и развития инфраструктуры, ускорить развитие конкурентной среды на рынке ЖКУ и уменьшить уровень социальной напряженности за счет развития прозрачных отношений граждан и поставщиков услуг. Кроме этого, представителям бизнес-сообществ это позволит открыть новые возможности», — приводятся в сообщении Минстроя слова Михайлика на онлайн-семинаре «Цифровизация и профсоюзы».

В России работает государственная информационная система ЖКХ, которая обеспечивает граждан, организации и органы власти информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве. Как отмечают в Минстрое, новые сервисы откроют россиянам дополнительные возможности по контролю за качеством оказания коммунальных услуг и информированию о правах на выплаты. Кроме того, есть возможности перевода ряда услуг в электронный вид, проведения собраний собственников жилья в онлайн-режиме, а также выбора поставщиков в маркетплейсе коммунальных услуг.

По данным Минстроя, в отрасли ЖКХ занято более 2 млн человек, работают около 41 тыс. организаций.

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