Минфин разместил ОФЗ-ПД на 30 млрд рублей при спросе в 53,4 млрд рублей
08.12.2021 16:40
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Минфин России на аукционе в среду, 8 декабря, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 30 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 53,498 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,085% от номинала, средневзвешенная цена — 90,1597% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,6% годовых.
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