АСВ: два банка из топ-100 снизили ставки по вкладам за январь — сентябрь вопреки тренду

Крупные банки в среднем увеличили депозитные ставки за девять месяцев с начала текущего года, но в этой тенденции есть и несколько исключений, свидетельствуют данные Агентства по страхованию вкладов.

Агентство представило в среду «Мониторинг застрахованных вкладов за девять месяцев 2021 года». Согласно опубликованным данным, на 1 октября 2021 года объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках достиг 40,967 трлн рублей, увеличившись за январь — сентябрь на 4,6%, в том числе объем вкладов населения составил 32,807 трлн (плюс 0,6% с начала года), вкладов индивидуальных предпринимателей — 1,137 трлн (плюс 2,8%), средств на счетах эскроу — 2,637 трлн (плюс 123,8%), объем подлежащих страхованию вкладов юридических лиц — 4,193 трлн рублей (без значимых изменений).

С учетом консолидации всех счетов вкладчика в одном банке средний размер вклада физического лица (без учета вкладчиков с остатком средств на счетах до 1 тыс. рублей) составил 278 тыс. рублей. В аналитическом материале уточняется, что вкладчик, имеющий счета одновременно в нескольких банках, учитывается соответствующее число раз. Средний размер вклада физического лица без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тыс. рублей варьируется в диапазоне от 9 тыс. до 36,3 млн рублей. Средний размер вклада без учета вкладчиков с остатками на счетах до 10 тыс. рублей составляет для физических лиц 450 тыс. Средний размер средств вкладчиков на счетах эскроу — 5,7 млн. В 30 крупнейших банках по объему вкладов средний размер вклада физлица с остатками на счетах до 1 тыс. рублей составляет 275 тыс. рублей (от 128 тыс. до 1,5 млн).

«Установленные законом максимальные размеры возмещения в 1,4 млн и 10 млн рублей на одного вкладчика (по соответствующим видам вкладов) обеспечивают полную страховую защиту 98,3% вкладчиков действующих банков (98,5% в части физических лиц и 86,9% в части юридических лиц)», — подчеркивают в АСВ.

Агентство в том числе анализирует доходность вкладов.

«Проводимый агентством мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показал, что за январь — сентябрь 2021 года большинство банков (94 из 100) повысили ставки. В двух банках ставки снизились, а в четырех банках остались на прежнем уровне», — отмечается в обзоре.

В результате средний размер ставок по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн рублей за январь — сентябрь 2021 года увеличился на 1,7 процентного пункта (с 4,5% до 6,2%). Средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам вырос на 1,5 п. п. (с 4,3% до 5,8%). В АСВ уточняют, что основной рост ставок пришелся на III квартал 2021 года, что было связано с увеличением ключевой ставки Банка России.



Также сообщается, что доля топ-30 «депозитных» банков на рынке вкладов увеличилась за январь — сентябрь 2021 года на 1,2 п. п., составив 93,1%. Доля СберБанка осталась на уровне 45,2%.