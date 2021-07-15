Ozon внедрил собственный банковский продукт для оплаты покупок пользователями

Ozon внедрил собственный платежный инструмент для пользователей на базе своего банка — «Ozon Счет», передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Ozon первым среди российских маркетплейсов предложил уникальный платежный инструмент на базе собственного банка — «Ozon Счет», — говорится в релизе.

«Ozon Счет» — это первый платежный инструмент Ozon, полностью разработанный на базе банковских технологий после интеграции Озон Банка в FinTech-инфраструктуру маркетплейса. С его помощью покупатели могут «в один клик» оплачивать заказы на площадке Ozon, отмечается в сообщении.

В мае компания Ozon сообщила о завершении сделки по приобретению Оней Банка у Совкомбанка, сумма сделки составила около 615 млн рублей. Компания рассчитывала, что покупка банка позволит ей получить банковскую лицензию, расширить спектр и повысить качество финансовых услуг.



Ozon — ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 46 млн товарных наименований в более чем 20 категориях.