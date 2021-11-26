Центробанк оценил октябрьский рост ставок по депозитам

Средние банковские ставки по розничным и корпоративным депозитам в рублях повысились в октябре 2021 года и в месячном, и в годовом выражении, свидетельствует обновленная в среду инфографика ЦБ по депозитным ставкам.

Средневзвешенная ставка российских банков по вкладам физических лиц срочностью до года составила в октябре 4,33%, что на 0,19 процентного пункта выше, чем в предыдущем месяце. Средняя ставка по депозитам физлиц на сроки больше года равнялась 6,07% (плюс 0,14 п. п. к сентябрю).

По сравнению с октябрем 2020 года средние ставки по краткосрочным и долгосрочным вкладам выросли на 1,1 п. п. и 1,94 п. п. соответственно.



Средняя ставка по корпоративным депозитам сроком до года составила в октябре 5,97% (плюс 0,35 п. п. к сентябрю), свыше года — 6,64% (плюс 0,12 п. п.). В годовом выражении ставки по краткосрочным и долгосрочным корпоративным депозитам повысились на 2,7 п. п. и 2,36 п. п. соответственно.