Решетников: допподдержка экономики РФ из-за омикрон-штамма сейчас не требуется

Минэкономразвития РФ в настоящее время не видит необходимости в дополнительных мерах экономической поддержки в связи с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса. Если такие меры потребуются, у РФ есть необходимые для этого инструменты, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мне кажется, президент [Владимир Путин] вчера на совещании по экономике выразился достаточно четко, что мы наблюдаем, мы видим, но пока худшие и самые тревожные опасения, как я это понял, не имеют под собой фактической базы. Поэтому мы смотрим, мы, конечно, готовы, у нас все инструменты и механизмы развернуты, но пока какой-то острой ситуации, которая бы требовала дополнительных мер поддержки сверх того, что уже делается, нет», — приводит слова Решетникова ТАСС.

«Давайте для начала поймем, что такое «омикрон», его параметры, потому что, я так понимаю, пока оценки эпидемиологов очень разные», — добавил он.



При этом министр подчеркнул, что общая эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом «не дает повода самоуспокаиваться».