Общественный совет по развитию такси: ЦБ счел действующие тарифы ОСАГО для такси адекватными

Банк России считает действующие тарифы ОСАГО для автомобилей такси адекватными и сбалансированными. Такой ответ от регулятора получил Общественный совет по развитию такси на просьбу не повышать тарифы страхования, сообщила пресс-служба совета.

В организации отмечают, что в течение последних пяти лет таксомоторный рынок России испытывает проблемы со страхованием транспортных средств. На данный момент соответствующее страхование имеют лишь треть всех легальных перевозчиков такси, отмечают в общественном совете и объясняют, что «основные причины такого положения — высокая стоимость страхования и уклонение страховых компаний от заключения договоров по причине убыточности данного страхового сектора».

По результатам опроса, проведенного Общественным советом по развитию такси среди таксомоторных компаний, средняя стоимость страхования автомобилей такси в России составляет 45—50 тыс. рублей, что примерно в семь раз дороже страхования личного автотранспорта. Несмотря на то что осенью 2020 года произошло расширение тарифного коридора по страхованию такси на 30% и это привело к существенному росту средней стоимости полиса ОСАГО, Центральный банк заявил о планах очередного расширения тарифа на 30% для такси, указывают эксперты рынка.

«Сегодня стоимость страхования автомобиля такси уже является необоснованно высокой для бизнеса. Очередное повышение приведет к делегализации рынка, — говорит юрист Общественного совета по развитию такси Марат Аджимамбетов. — По нашим расчетам, средняя стоимость полиса в регионах будет варьироваться в пределах 55—70 тысяч рублей, в столице — 90—95 тысяч рублей. Максимальная стоимость полиса для юридического лица может составить 375,5 тысячи рублей на автомобиль в 100—120 лошадиных сил».

Вторая проблема страхования автомобилей такси — убыточность данного сектора. По этой причине страховщики находят различные способы уклонения от заключения договора с владельцами такси: игнорирование письменных и электронных обращений, затягивание процесса согласования осмотра транспортных средств, отсутствие связи с базами данных, отсутствие бланков и т. п., объясняют в Общественном совете по развитию такси.

«Мы считаем, что вопрос доходности страховым компаниям в первую очередь нужно решать через увеличение количества застрахованных автомобилей такси, а также необходимо разработать программы по стимулированию спроса на соответствующее страхование», — комментирует Аджимамбетов.

В ноябре Общественный совет по развитию такси направил обращение в ЦБ РФ с просьбой не допустить повышения стоимости страхования для автомобилей такси.

«Деятельность Банка России при разработке страховых тарифов по обязательному страхованию является объектом обязательного актуарного оценивания, в рамках которого было получено заключение об адекватности действующих страховых тарифов, их сбалансированности», — сказано в ответе ЦБ РФ.

Кроме того, регулятор обратил внимание, что «отказ или иное необоснованное уклонение страховой организации от заключения договора обязательного страхования будет являться нарушением действующего законодательства. В случае если страховая организация отказывает либо уклоняется от заключения договора обязательного страхования, необходимо обратиться в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России». К обращению рекомендуется приложить файлы или документы, содержащие доказательства отказа или уклонения страховой организации от заключения договора обязательного страхования.



В Общественном совете по развитию такси выразили надежду, что просьба и проблемы отрасли были услышаны и в следующем году будет выстроен конструктивный диалог между регулятором, страховыми организация и бизнесом по решению озвученных вопросов. Также в организации рассказали о готовящемся коллективном обращении таксопарков по всей России с просьбой урегулировать ситуацию со страхованием и не допустить роста стоимости ОСАГО.