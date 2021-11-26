Дума отклонила законопроекты о возвращении прежнего пенсионного возраста

Госдума на пленарном заседании в среду проголосовала в первом чтении против принятия двух законопроектов о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет, передает ТАСС.

Первый законопроект был внесен в нижнюю палату в апреле депутатами фракции «Справедливой России» в Госдуме седьмого созыва. «Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно, мужчины и женщины), пересмотр которого в сторону повышения до 1 января 2035 года не допускается», — говорится в документе.

Вторая инициатива была внесена депутатами фракции КПРФ в августе. «Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, — 60 и 55 лет (соответственно, мужчинам и женщинам)», — говорится в пояснительной записке.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил отклонить законопроекты при рассмотрении в первом чтении.

Правительство РФ также не поддержало данные инициативы. В заключении Кабмина на законопроект справороссов отмечается, что необходимость внесения в пенсионное законодательство предлагаемых изменений «не подтверждается статистическими данными, полученными в ходе правоприменения, и анализом действующих правовых норм, обосновывающим их неэффективность». «Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, однако законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации», — говорится в документе.

Также в Кабмине указывают, что в пояснительной записке к законопроекту КПРФ «отсутствуют объективные обоснования» необходимости возвращения прежнего пенсионного возраста. Там отмечают, что предлагаемые изменения не соответствуют концепции принятого в 2018 году закона об изменении пенсионной системы в РФ, обеспечивающего «повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям», а также «долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров» в том числе благодаря ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. В правительстве РФ также напоминают, что из-за предусмотренного законом переходного периода назначение пенсий в новом нормативном возрасте начнет осуществляться только в 2028 году.



В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет — для мужчин, с 55 до 60 лет — для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.