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Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов среды

09.12.2021 08:01
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мировые цены на нефть в среду продемонстрировали положительную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,31 доллара и составили 72,36 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 0,38 доллара — до 75,82 доллара за баррель.

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