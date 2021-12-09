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Рубль немного слабеет на утренних торгах

09.12.2021 08:12
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль немного слабеет к доллару и евро на утренних валютных торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:52 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,595 рубля, что на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,4375 рубля (плюс 0,75 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 74,2175—74,635 рубля за доллар и 83,6825—84,1725 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

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