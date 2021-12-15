Банки.ру начал давать кэшбэк за вклады

Пользователям Банки.ру стал доступен совершенно новый тип вклада — с кэшбэком. Первым партнером акции «Кэшбэк за вклад» стал Абсолют Банк. При открытии вклада «Абсолютный максимум+» на нашем маркетплейсе можно получить дополнительное денежное вознаграждение в размере до 4 тыс. рублей от Банки.ру!

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей, а срок можно выбрать любой в диапазоне от 91 до 367 дней. Ставка составит от 6,5% до 8,5% годовых в зависимости от срока и суммы.



Как объясняет эксперт по банковским вкладам Банки.ру Оксана Даниленко, для получения кэшбэка по вкладу в размере 0,2% от его суммы нужно предпринять следующие шаги:

оформить заявку на сайте Банки.ру;

открыть вклад, при этом его сумма должна составлять не менее 100 тыс. рублей;

заполнить форму с реквизитами карты для выплаты кэшбэка, указав БИК и номер счета;

не расторгать договор в течение 61 дня с даты его заключения.

Например, если вкладчик решит разместить 1,4 млн рублей (депозиты в пределах этой суммы застрахованы государством), то кэшбэк составит 2,8 тыс. рублей. Эти деньги поступят вкладчику на счет через 80 дней, и он сможет использовать их по своему усмотрению. Максимальная сумма кэшбэка составляет 4 тыс. рублей за календарный год.

Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены, но банк предлагает льготные условия досрочного расторжения договора: если средства находились на счете как минимум 182 дня (при более длительном сроке вклада), ставка составит 30% от базовой.

Вклад на выгодных условиях доступен до 31 декабря 2021 года включительно.

