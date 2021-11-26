МВД хочет получить доступ к банковской информации для доследственных проверок

МВД России подготовило проект закона, который предлагает установить единый механизм получения сведений у банков по судебному решению для проведения доследственных проверок. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он отметил, что для органов внутренних дел отдельной проблемой является своевременное получение сведений, составляющих банковскую тайну, а также других сведений, которые кредитные организации обязаны охранять в соответствии с законом. «Неоднозначность толкования кредитными организациями статьи 26 федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статьи 857 Гражданского кодекса РФ приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, необходимых для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним. ГУЭБиПК МВД России разработан законопроект, предусматривающий единый прозрачный механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению», — сказал Курносенко.

Кроме того, начальник ГУЭБиПК пояснил, что чаще всего факт вывода денег за границу устанавливается в рамках расследования уголовных дел о хищении активов банков. По действующему законодательству МВД привлекается уже после того, как у банка отзывают лицензию на осуществление банковской деятельности. «К этому времени чаще всего все активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а лица, совершившие противоправные деяния, скрылись. В целях нормализации ситуации ведомством подготовлен ряд законодательных инициатив, касающихся вопросов своевременного информирования Банком России и получения органами внутренних дел сведений Банка России о деятельности кредитных организаций, а также проводимых проверках и выявленных нарушениях», — сказал Курносенко.

С целью успешного решения поставленных перед главком задач предложено в перечень оперативно-разыскных мероприятий включить исследование компьютерной информации. По словам начальника управления, это позволит на новом, более качественном уровне фиксировать следы преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

Также идет работа, направленная на обеспечение заключения с органами государственной власти, кредитными организациями, интернет-провайдерами, операторами связи и владельцами интернет-сервисов соглашений, предусматривающих возможность получения органами внутренних дел интересующей информации. «В целом считаю, что задачи, поставленные перед нашим главком руководством министерства и страны, будут выполнены в полном объеме», — подчеркнул Курносенко.