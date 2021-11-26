Эксперты рассказали о возможных способах снизить инфляцию в России до 4%

Президент России Владимир Путин на совещании в формате видеоконференции призвал Кабмин принять меры по возврату инфляции к «комфортным» 4%, пишут «Известия», уточняя, что, по мнению экспертов, у государства есть все необходимые инструменты для достижения поставленной цели.

Владимир Путин в обращении к министрам назвал высокую инфляцию проблемой, которая волнует бизнес и людей. За 11 месяцев 2021 года годовой уровень инфляции в России составил 8,4%. Однако это не показатель кризиса в России, это общемировая тенденция, которая объясняется «чрезвычайно мягкой политикой зарубежных экономик развитых стран».

Среди мер, которые могут победить неконтролируемый рост цен, президент назвал стимулирование предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. Меры поддержки, которые разработает правительство, в частности, должны помочь небольшим предприятиям — производителям мяса, сахара и овощей. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что вернуть инфляцию к 4–4,5% возможно, несмотря на то, что существующий показатель выше прогнозного уровня. При этом она не исключила очередного решения по увеличению ключевой ставки в декабре.

По словам управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, на инфляцию в 2022 году повлияет множество факторов, давать прогноз о достижимости 4% сложно. «Впрочем, государство, поставившее такую цель, располагает множеством инструментов. Например, поднять ключевую ставку, предоставить преференции бизнесу, разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса», — отметила она.

Лента новостей Путин призвал обеспечить целевую инфляцию, повышение реальных доходов и ускорение роста ВВП Президент России Владимир Путин призвал обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в следующем году, добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже 2,5%, а также поручил проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов. Такие заявления, как следует из материалов на сайте Кремля, были сделаны на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. 07.12.2021 18:55

При этом самой нестабильной переменной, напрямую охватывающей все сферы жизни — от экономики до культуры, эксперт называет распространение коронавируса в России и ответ властей на уровне регионов и Москвы. «Данных по «омикрону» пока немного, однако, если верить информации, поступающей от научного сообщества, новый штамм более заразен, но менее опасен, а это значит, что происходит трансформация вируса. То есть велика вероятность, что каждый новый штамм будет менее агрессивным по сравнению с предыдущим. Логичное следствие — постепенный перевод заболевания коронавирусной инфекцией в разряд сезонных. Это позитивная новость для пострадавших экономик и фактор, который будет сдерживать инфляцию в мире и, как следствие, в отдельных странах», — пояснила Косарева.

В 2021 году инфляция более чем вдвое превысит целевой уровень ЦБ, что связано с общемировой тенденцией дисбаланса между спросом и предложением, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «По нашим оценкам, в годовом выражении инфляция сейчас близка к пиковым значениям и может начать снижаться из-за эффекта высокой базы прошлого года, а также эффекта от ужесточения ДКП», — пояснила она.

По мнению эксперта, дальнейший сценарий зависит от того, когда инфляция достигнет пика. «По итогам 2021 года мы ожидаем инфляцию в диапазоне 8,3—8,4% на конец года, ключевую ставку ЦБ 8,5%. Если пик инфляции будет пройден в 2021 году, то и пик ключевой ставки достижим в декабре; если нет — то ключевую ставку повысят и в начале 2022 года», — заключила эксперт, добавив, что, согласно базовому сценарию, рост мировой экономики продолжится.