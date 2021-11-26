ВС отправил на пересмотр спор об антиотмывочных тарифах банков

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) отправила на пересмотр спор о праве банка взимать с бизнеса так называемые заградительные комиссии за денежные переводы физическим лицам, пишет РБК со ссылкой на материалы ВС.

Как следует из основного «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, российские банки обязаны проверять трансакции своих клиентов на сумму от 600 тыс. рублей на риски обналичивания или отмывания денег. Закон позволяет кредитным организациям приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов, а также расторгать договоры обслуживания. Но банки применяют и экономические методы: например, взимают повышенные комиссии, или заградительные тарифы, по операциям с высоким уровнем риска. Заградтариф обычно в несколько раз превышает стандартные комиссии и призван сделать потенциально подозрительную операцию невыгодной для клиента.

Осенью 2019 года практика использования заградтарифов вызвала недовольство Федеральной антимонопольной службы. Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что кредитные организации «прикрываются антиотмывочными рекомендациями ЦБ». В Банке России тоже указывали на недопустимость взимания повышенных комиссий по операциям с низким риском, но экономические меры противодействия отмыванию и обналичиванию в ЦБ скорее поддерживали. В январе 2020 года депутат Госдумы Владислав Резник внес законопроект о запрете заградтарифов. Хотя документ вызвал негативную реакцию банков, он был принят в первом чтении в конце прошлого года с условием доработки, при этом второе чтение проекта до сих пор не состоялось.

Высокий тариф пытается оспорить в суде томская компания «Экойл», с которой Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР) взял комиссию в 9% за перевод 1,91 млн рублей в адрес двух физических лиц, у которых компания занимала деньги по пяти договорам. В конце 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Экойлу» в иске против банка, затем две инстанции арбитражных судов оставили это решение без изменений. Они указывали, что банк вправе установить заградительные комиссии по спорным операциям. ВБРР установил такую комиссию, ссылаясь на «антиотмывочный» 115-ФЗ: банк взимает 9% за переводы физлицам в другие банки на сумму более 600 тыс. рублей, если такой перевод совершается за один раз или дробится на несколько трансакций в течение пяти дней.

По словам партнера юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, практика по вопросу заградительных тарифов очень неоднозначна, именно поэтому за решением ВС по делу «Экойла» следил весь банковский сектор. «ВС имел возможность расставить все точки над i, но по факту только усугубил ситуацию», — считает эксперт.

Верховный суд отменил решение трех предыдущих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. Экономколлегия считает, что суды при рассмотрении дела нарушили нормы материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав «Экойла». По мнению ВС, кассационная жалоба «Экойла» подлежит удовлетворению, а обжалуемые судебные акты — отмене по нескольким причинам.

Нынешнее решение фактически говорит об отказе коллегии ВС занять позицию о ничтожности тарифа, объяснил Ефремов: в противном случае это не потребовало бы направления спора на новое рассмотрение и проведения повторной оценки операций и сделок со стороны суда.