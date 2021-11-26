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Мошенники придумали новую схему обмана с сайтом-клоном Минздрава

09.12.2021 09:20
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РИА Новости

Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, обнаружили новую мошенническую схему в соцсети «ВКонтакте»: аферисты размещают сообщения о мутациях SARS-CoV-2, ссылаясь на сайт-клон Минздрава России.

«В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса», — сообщила компания.

Записи содержат в том числе предсказания о «скором вымирании» российского населения из-за омикрон-варианта и мнения «известных академиков».

Ссылки, которые указывают мошенники, ведут на сайт-клон Министерства здравоохранения с фейковым интервью министра Михаила Мурашко. В тексте говорится, что новая волна пандемии «уничтожит» до 80% граждан страны, а первыми жертвами станут «вакцинированные люди». После перехода на сайт жертва перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем крупного денежного приза. Для его получения требуется ввести данные банковской карты.

«В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт. <...> Специалистами DRP уже выявлено более 2 600 подобных комментариев с «сенсационными» заявлениями экспертов и мошенническими ссылками», — сказал руководитель отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Яков Кравцов.

Специалисты компании рекомендуют пользователям соцсетей критически относиться к публикуемой информации. При переходе по внешним ссылкам важно обращать внимание на доменное имя ресурса, а свои данные и реквизиты банковских карт стоит вводить только на проверенных сайтах.

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