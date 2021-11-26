ФССП и Банк России будут обмениваться информацией о финансовых организациях и их клиентах

Федеральная служба судебных приставов и Центробанк заключили соглашение об информационном взаимодействии, согласно которому стороны будут обмениваться информацией о финансовых организациях и их клиентах. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ФССП.

«Директор Федеральной службы судебных приставов генерал-полковник внутренней службы Дмитрий Аристов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина подписали соглашение об информационном взаимодействии. Документ направлен на повышение оперативности и эффективности работы по сохранению устойчивости финансовых организаций и защите прав потребителей. Соглашение предусматривает, что ФССП России и Банк России будут на системной и регулярной основе обмениваться информацией о финансовых организациях и их клиентах», — отметили в ФССП.

Обмен будет проходить централизованно, с соблюдением требований к защите информации и персональных данных.

«В частности, ФССП России будет направлять в Банк России сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении финансовых организаций и их клиентов. Эти данные позволят регулятору более предметно и адресно оценивать устойчивость компании и «чистоплотность» ее бизнес-модели, проводить комплексный анализ долговой нагрузки заемщиков и анализировать состояние финансовой организации в региональном разрезе», — пояснили в ФССП. Предоставленная информации о судебных решениях в отношении организаций с отозванными лицензиями позволит повысить качество постлицензионного контроля со стороны Банка России.

Со своей стороны Банк России будет предоставлять ФССП России информацию, в том числе об отзывах лицензий у финансовых организаций, а также о прекращении деятельности временных администраций.