Предприниматели назвали самые прибыльные бизнесы для открытия в России

Самым прибыльным бизнесом в России сейчас может стать тот, который позволит экономить или сейчас, или в будущем, а также будет приспособлен под современные реалии, пишут «Известия». По мнению директора факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилла Плохих, к десяти самым популярным бизнес-нишам для стартапа в 2021 году относятся стоковый магазин, доставка еды, фитнес-центр, разработка дизайнерской одежды, стрит-фуд, event-агентство, кейтеринг, онлайн-школа для детей и клининговая компания. Вложения в каждую из этих ниш варьируются от 450 тыс. до 3 млн рублей, рентабельность наступает обычно в течение первых восьми месяцев с момента запуска, отметил эксперт.

Основатель, генеральный директор EnerGO Владислав Самарин назвал интересным направлением популярного бизнеса для покупки франшизы пауэрбанк-шеринг — как каршеринг, только с зарядками для гаджетов. Инвестиции в него составляют до 1 млн рублей и окупаются меньше чем за год. Он отметил широкую популярность таких бизнесов, как кофейни с напитками навынос, кофейные станции самообслуживания, пиццерии и прочие форматы еды навынос. Самарин добавил, что франшиза с вложениями до 700 тыс. рублей окупает себя за 12 месяцев, это средние показатели при условии соблюдения регламентов управляющей компании.

Лента новостей Доля малого бизнеса в обороте всех организаций достигла минимума за 13 лет В России отсутствует благоприятная среда для доращивания стартапов до крупных компаний, также происходит обмельчание МСБ — это явный негативный сигнал для экономики, считают эксперты. 15.11.2021 09:09

CEO сервиса для продажи товаров на маркетплейсах XWAY Антон Ларин среди наиболее перспективных ниш сегодня выделил хайповые товары — подгруппа, в которой важна скорость вывода на платформу. К трендовой продукции можно отнести антистресс-игрушки «поп-ит», а также маски из сериала «Игра в кальмара». Еще одна ниша — сезонные товары. Стоит заранее запланировать время на раскрутку товарной карточки, чтобы вовремя выйти в топ-листинга на площадке, отметил эксперт. Товары собственного производства — «самая непростая группа», которая требует вложений в маркетинговую активность, так как вначале покупатели должны узнать о продукте, рассказал Ларин.

Бизнес-директор дистрибуторской платформы ООО «Куоре» Николай Новоселов отметил, что на маркетплейсах сейчас уже около 400 тыс. продавцов суммарно. Из бизнесов, которые быстрее всего растут вокруг маркетплейсеров, наиболее успешными он называл логистику и упаковку, перевалочные небольшие логистические центры, промежуточное хранение, обратную логистику. Он указал, что центральной площадкой для подбора исполнителей является сервис YouDo, который поставляет индивидуальных водителей и компании. Руководитель краудфандинговой платформы Boomstarter.ru Мария Балмфорт рассказала, что малый бизнес и начинающие предприниматели приходят на платформу, чтобы запустить продажи в онлайне. По ее словам, наибольшей популярностью у покупателей на платформе пользуются выпуск художественной литературы, музыкальных альбомов и товаров для здоровья.

Директор по продукту «АТОЛ SIGMA» группы компаний «АТОЛ» рассказал, что предприниматели начали уделять больше внимания бизнес-аналитике, многие сократили издержки на списаниях и порче продукции, также усилился контроль закупочных цен и себестоимости, в том числе при помощи технологических карт. Помимо сокращения издержек не последнюю роль играет система лояльности и дополнительные продажи, добавил эксперт.