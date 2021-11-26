Минэкономразвития намерено скорректировать параметры программы льготного кредитования МСП

Минэкономразвития РФ разработало проект постановления, предусматривающий корректировку программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которая реализуется с 2019 года в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

Так, для увеличения количественного охвата субъектов МСП для банков «устанавливаются плановые значения результата не только по объемам выдачи, но и по числу компаний из сектора, заключивших кредитные договоры по льготной ставке».

«Эта мера направлена на повышение охвата МСП программой, — сказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Для повышения информированности и доступности были установлены правила по информированию потенциальных заемщиков о кредитах».

Согласно документу, предполагается усилить дисциплину банков — участников программы «в части обеспечения информирования субъектов МСП о реализации программы».

Помимо прочего, в проекте постановления уточняются требования к заемщикам для более адресного характера поддержки. Так, соответствие заемщикам установленным критериям теперь будет отслеживаться банками на протяжении всего срока субсидирования кредитных договоров, а не только на момент их заключения. Заемщики, переставшие соответствовать критериям, будут исключаться из программы.

Нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется с 2019 года. Ситуация с пандемией коронавируса потребовала пересмотра некоторых его составляющих. Обновленный нацпроект ориентирован на сопровождение бизнеса на всех этапах развития — от самозанятых до средних компаний. Число входящих в него федеральных проектов по сравнению с версией 2019 года сократилось с пяти до четырех.