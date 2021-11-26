Основные фондовые торги в России открылись ростом индексов

Основные фондовые торги в РФ стартовали в четверг положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,98% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 810,69 пункта. Индекс РТС повысился на 1,21% до отметки 1 632,17 пункта.

В четверг утром ситуация на мировых рынках оценивается нами как нейтральная, отмечает аналитик ПСБ Владимир Соловьев. «Ключевые азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику, в том числе китайские рынки растут. Цены на нефть Brent немного укрепляются, а фьючерсы на американские индексы — в «символическом» минусе», — перечисляет эксперт.

На фоне невнятного внешнего фона он ожидает, что рынки сегодня будут пытаться отскакивать, а индекс Мосбиржи попытается отступить к уровню 3 850 пунктов.