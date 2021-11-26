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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,6 рубля

09.12.2021 11:33
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск понизился на 24,55 копейки и составил 73,5998 рубля (на 11:30 мск 8 декабря был равен 73,8453 рубля).

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

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