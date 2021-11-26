ЦБ предложил законодательно закрепить дополнительную верификацию при переводах и выдаче займов

Дополнительная верификация поможет предотвратить оформление кредитов и займов на человека без его ведома, а также станет препятствием для телефонных мошенников. Предложения по ее законодательному закреплению обсудил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России, сообщает пресс-служба регулятора.

«Одним из уже существующих, но не обязательных механизмов, направленных на снижение рисков мошенничества, является двухфакторное подтверждение на портале «Госуслуги» при идентификации заемщика. В этом случае злоумышленникам сложнее получить заем под чужим именем, даже имея доступ к логину и паролю от учетной записи на портале, — потребуется еще код из СМС», — поясняют в ЦБ.

Также обсуждалось предложение закрепить за доверенным лицом, указанным самим клиентом банка, возможность подтверждать проведение операции по переводу крупной суммы денег своего доверителя или отказывать в нем. Ранее регулятор рекомендовал банкам предлагать такой сервис «второй руки» для защиты клиентов с инвалидностью и пожилых людей.

Экспертный совет намерен доработать эти предложения и направить их Банку России.