Авиакомпании предложили возвращать деньги за билеты только по возвратному тарифу

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета, пишут «Ведомости», уточняя, что возвращать деньги предлагается только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу, а если тариф был невозвратный, то деньги не вернут.

Отмечается, что текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора; по словам одного из собеседников, на встрече в Думе обсуждались и другие предложения, например, на каком именно этапе предъявлять QR-код: при покупке авиабилета или при регистрации на рейс.

Еще один блок предложений, говорит источник, связан с тем, что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа: по текущей версии законопроекта, если потребуется пересадка, для дальнейшего путешествия по России (например, через Москву во Владивосток) потребуется QR-код; требуется, чтобы в законе или подзаконных актах была предусмотрена альтернатива, к примеру, ПЦР-тест.

Предложения авиакомпаний на встрече 7 декабря «были услышаны и нашли понимание со стороны профильного комитета», уточнил собеседник, добавив, что представителей правительства на встрече не было; авиакомпании представят свои предложения письменно после принятия законопроекта в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Поправку лоббируют, в частности, из-за опасений, что в бюджете не найдется денег на компенсации авиакомпаниям из-за потенциального снижения пассажиропотока после введения проверки QR-кодов.