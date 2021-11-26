НБКИ: в 2021 году чаще всего брали ипотеку заемщики в возрасте от 30 до 40 лет

Наибольшую долю в структуре выданной ипотеки в январе — октябре 2021 года занимали заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет (45,7%), а наименьшую — граждане старше 60 лет (1,2%). Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильнее всего выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет — рост на 0,7 процентного пункта (п. п.) до 24,3%. Менее значительный рост был отмечен в категориях заемщиков от 50 до 60 лет — на 0,5 п. п. до 8% и старше 60 лет — на 0,3 п. п. до 1,2%.

Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет — на 1 п. п. Доля самой «молодой» возрастной группе граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом — на 0,5 п. п. до 20,6%.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение в этом году доли самой массовой группы ипотечных заемщиков — от 30 до 40 лет — может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами.

