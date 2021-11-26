Госдума приняла закон об оценке риска причастности юрлиц к сомнительным платежам

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). Устанавливается, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте ЦБ в Интернете.

Согласно документу, клиенты будут подразделяться на категории: высокий риск, средний риск, низкий риск. При этом для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор «антиотмывочных» инструментов, предусмотренных законодательством.



Предлагается зафиксировать следующий алгоритм работы с клиентом в зависимости от уровня его риска (зеленый, желтый, красный): в отношении лиц с зеленым уровнем риска не применяются меры в виде отказа в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по переводу денежных средств иным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые также отнесены к зеленому уровню риска, на их счета (вклады, депозиты), открытые в банках на территории РФ. Исключение составляют только подозрительные операции по списанию денежных средств в пользу физических лиц, снятие наличных денежных средств, перечисление денежных средств на счета, открытые в банках за пределами РФ, переводы денежных средств иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые отнесены к желтому уровню риска.

В отношении лиц с желтым уровнем риска сохраняется возможность при наличии подозрений в отмывании денег отказать в открытии банковского счета и проведении операций. В отношении лиц с красным уровнем риска устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, запрет на проведение любых операций (как собственных, так и в их адрес), запрет или прекращение доступа к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП), а также запрет использования электронного средства платежа.

С учетом устанавливаемых ограничений в отношении лиц с красным уровнем риска в законе отдельно выделен вопрос обеспечения их правом на защиту. Изменения направлены на уменьшение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет снижения превентивных ограничительных мер со стороны кредитных организаций, сокращения расходов бизнеса на взаимодействие с банками и количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций. Закон также преследует цель повышения эффективности работы «антиотмывочных» систем кредитных организаций и снижения объемов подозрительных операций в целом.

Принятыми во втором чтении поправками предусмотрено обновление информации о клиентах, которые отнесены к группе низкого уровня риска совершения подозрительных операций, представителях таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах — не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней. Информация о клиентах, которые не отнесены к группе низкого уровня риска совершения подозрительных операций, представителях таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах обновляется не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней.



Банк России вправе разместить на своем официальном сайте информацию об отнесении юрлиц (индивидуальных предпринимателей) к группам риска совершения подозрительных операций, которая носит для пользователей этой информации справочный характер. Состав этой информации и порядок доступа к ней устанавливаются нормативным актом Банка России.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.