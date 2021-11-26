АКРА подтвердило Росэксимбанку рейтинг «АА(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне «АА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг Росэксимбанка обусловлен высокой вероятностью поддержки банка со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», а также удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой фондирования и ликвидности», — отмечается в сообщении.

В АКРА напоминают, что Росэксимбанк — средний по размеру капитала российский банк. Будучи частью структуры государственного института поддержки несырьевого экспорта, он занимается кредитованием и предоставлением гарантийных продуктов российским компаниям-экспортерам, иностранным контрагентам и кредитным организациям.

Удовлетворительный бизнес-профиль банка отражает его специфику деятельности и функциональную роль в экономике. Акцент на кредитовании юридических лиц находит отражение в невысокой диверсификации операционного дохода. Обновленная стратегия банка на период до 2026 года в числе главных приоритетов устанавливает увеличение объемов финансирования экспортеров и иностранных покупателей российской продукции при обеспечении прибыльности деятельности. Для банка характерны высокая прозрачность акционерной структуры и высокая степень контроля со стороны акционеров системы корпоративного управления банка, которая в целом соответствует масштабам его деятельности и реализуемым задачам.

По мнению аналитиков, сильная достаточность капитала обеспечивается высоким уровнем капитализации банка, достигнутым за счет увеличения уставного капитала в 2015—2016 годах. Показатель достаточности основного капитала Н1.2 на 1 октября 2021 года составил 18,4%. За счет имеющегося буфера абсорбции убытков банк способен выдержать рост стоимости кредитного риска, превышающий 500 базисных пунктов, без нарушения минимальных регуляторных значений нормативов. На горизонте 12—18 месяцев АКРА не ожидает значительного снижения показателей достаточности капитала, в том числе с учетом планового роста объемов кредитования. Банк обладает высоким потенциалом по генерации капитала (коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за последние пять лет превышает 100 б. п.). Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM), рассчитанная за последние три года, находится на достаточно высоком уровне (4,6%). При этом значительную долю процентных доходов формируют доходы от использования государственных субсидий.

В агентстве замечают, что риск-профиль банка характеризуется как удовлетворительный, так как объем кредитов, относимых АКРА к проблемным, находится на умеренно высоком уровне — около 12% на 1 июля 2021 года.