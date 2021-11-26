Все новости

Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 2 копейки

09.12.2021 14:06
812
Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря.

Курс доллара понизился на 24,55 копейки, составив 73,5998 рубля (73,8453 рубля на 9 декабря). Курс евро снизился на 1,96 копейки до 83,3444 рубля (83,364 рубля на 9 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,7 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,26 рубля (плюс 6 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,47—73,73 рубля за доллар и 83,01—83,61 рубля за евро.

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
1
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

Россияне приобрели рекордный с 2014 года объем золотых слитков
Рубль дешевеет на утренних торгах
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга
Курсы доллара и евро на 10 декабря