Официальный курс доллара снизился на 25 копеек, евро — на 2 копейки

ЦБ установил официальные курсы валют на 10 декабря.

Курс доллара понизился на 24,55 копейки, составив 73,5998 рубля (73,8453 рубля на 9 декабря). Курс евро снизился на 1,96 копейки до 83,3444 рубля (83,364 рубля на 9 декабря).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,7 рубля (плюс 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,26 рубля (плюс 6 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,47—73,73 рубля за доллар и 83,01—83,61 рубля за евро.