Трутнев: закон о льготном режиме на Курилах примут в ближайшее время

Закон о льготном режиме для бизнеса на Курилах будет принят в ближайшее время, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на пленарном заседании итогового онлайн-форума «ProДФО».

«Закон будет принят в самое ближайшее время. Достаточно ли только принятия закона? Нет. Мы должны не только максимальные преференции создать для инвесторов на Курильских островах, мы должны сделать так, чтобы им быстро выделили землю, без бюрократических проволочек», — сказал он.

Трутнев также рассказал, что накануне прошла встреча с руководством компании «Русгидро». «Попросил их подготовить концепцию обеспечения проектов энергетикой на Курильских островах. Мы к этому и «Росатом» привлечем», — добавил он.

Лента новостей Трутнев поручил сформировать новую модель привлечения инвестиций в ДФО По словам вице-премьера, необходимо, чтобы регионы постоянно конкурировали за те проекты, которые заходят на территорию Дальнего Востока, и предлагали лучшие условия. 23.10.2020 21:30

Ранее правительство России одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов, и вносит его в Госдуму. На Курильских островах будет введен режим свободной таможенной территории: на операции с товарами, ввезенными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость. При этом, как подчеркивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, важно не допустить возникновения на Курилах новой офшорной зоны, «чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги». Поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах, не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами.

Проект закона позволяет компаниям, желающим начать бизнес на Курильских островах, на 20 лет полностью освобождаться практически от всех видов налогов. Речь идет о налогах на прибыль и имущество организаций, а также о земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов.