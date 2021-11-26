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​Самые богатые люди планеты стали еще богаче во время пандемии

09.12.2021 16:00
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Источник
Banki.ru

Доля благосостояния, принадлежащая самым богатым людям мира, резко возросла во время пандемии коронавируса. Это следует из Доклада о мировом неравенстве парижской лаборатории World Inequality Lab, на который ссылается BBC.

Исследователи отмечают, что в 2020 году произошло самое резкое увеличение богатства миллиардеров за всю историю наблюдений. Между тем, 100 млн человек погрузились в крайнюю нищету, говорится в докладе. По их словам, на самые богатые 10% населения сейчас приходится 52% мирового дохода, а на беднейшую половину — всего 8%. Также отмечается, что с 1995 года состояние миллиардеров выросло с 1% до 3%.

«Этот рост усугубился во время пандемии коронавируса. Фактически 2020 год ознаменовался самым резким увеличением доли мировых миллиардеров в богатстве за всю историю наблюдений», — говорится в отчете. Также подчеркивается, что «после более чем 18 месяцев распространения коронавируса мир стал еще более поляризованным».

Европа была самым равноправным регионом в мире, где на 10% самых богатых приходилось 36% всех доходов. Ближний Восток и Северная Африка были самыми неравными: 10% самых богатых получали 58% дохода. Во время пандемии вмешательство государственных органов в развитых странах, выплаты пособий и другая поддержка были жизненно необходимы, чтобы не дать еще большему количеству людей погрузиться в бедность. В отчете отмечается, что у бедных стран не было ресурсов для поддержания доходов и сохранения рабочих мест.

Чтобы помочь исправить дисбаланс, экономисты призывают ввести «умеренный прогрессивный налог на богатство для мультимиллионеров» с целью перераспределения капитала. Они также призывают к более жестким действиям по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Экономисты отмечают, что, «учитывая большой объем концентрации богатства, умеренные прогрессивные налоги могут принести значительные доходы правительствам».

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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