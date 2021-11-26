​Глава Apple Тим Кук заключил секретную сделку с правительством Китая в 2016 году

Глава Apple Тим Кук заключил секретную сделку с руководством Китая на сумму 275 млрд долларов в 2016 году. Соглашение включало обязательство Apple помочь поднять экономику Китая за счет инвестиций. Об этом сообщает Fox Business.



В 2016 году технологический гигант работал над снижением государственного давления на рынке Китая, который является для него ключевым. Соглашение включало в себя обязательство Apple помочь росту экономики Китая за счет инвестиций и других бизнес-инициатив. В то время официальные лица в Пекине якобы считали, что Apple делает недостаточно для экономического развития страны.

Сделка была заключена, поскольку Apple столкнулась с потенциально жестким регулированием, которое могло нанести ущерб ее бизнесу в стране, включая такие ключевые сервисы, как Apple Pay и iCloud. Кук лично участвовал в переговорах и совершил несколько поездок в Китай, чтобы лоббировать принятие соглашения.

Apple получила юридические исключения из регулирующих действий. Взамен компания согласилась на множество инвестиционных программ, а также обучение рабочих. Также корпорация взяла на себя обязательство помочь китайским производителям в разработке «самых передовых производственных технологий» и использовать компоненты китайского производства.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

