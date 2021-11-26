​JP Morgan: 2022 год ознаменуется концом пандемии и полным восстановлением экономики

В следующем году пандемия сойдет на нет, а экономика полностью восстановится, прогнозирует JPMorgan Chase. Об этом сообщает CNN Business.



«Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мировой экономики, окончания глобальной пандемии и возвращения к нормальным условиям, которые были до вспышки коронавируса», — заявил главный стратег по глобальным рынкам JP Morgan Марко Коланович. Он отметил, что это будет возможно за счет «достижения широкого популяционного иммунитета и с помощью человеческой изобретательности, такой как новые терапевтические препараты, которые, как ожидается, будут широко доступны в 2022 году».

Аналитик банка ожидает, что прогресс в области здравоохранения приведет к «мощному» восстановлению экономики, возвращению глобальной мобильности и значительному росту расходов потребителей и предприятий. JP Morgan прогнозирует продолжение роста фондового рынка, хотя и более медленными темпами. Банк поставил цель на конец года для S&P 500 — 5 050 пунктов, что на 8% выше текущего уровня.

«По мере того, как восстановление идет своим чередом, рынки начнут приспосабливаться к более жестким денежно-кредитным условиям — процесс, который, вероятно, вызовет волатильность», — заявил Коланович, добавив, что этот сдвиг станет «встречным ветром» для компаний, входящих в индекс Nasdaq.

В то время как Citigroup ожидает, что цена на нефть в США в IV квартале следующего года составит в среднем 59 долларов за баррель, JP Morgan сохраняет оптимизм в этом отношении. Банк ожидает, что нефть будет стоить 86 долларов за баррель в конце 2022 года, а мировая эталонная марка Brent будет торговаться на уровне 90 долларов.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

