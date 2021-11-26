Путин: государство должно оказывать поддержку бездомным

Государство должно оказывать поддержку бездомным независимо от причины, по которой они остались без жилья и средств к существованию. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает ТАСС.

Специальный корреспондент журнала «Эксперт» Марина Ахмедова обратила внимание президента на проблему бездомности в России. «Вы подняли очень чувствительный вопрос, — отметил Путин. — Государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости от того, почему это произошло. Если человек оказался на улице без средств к существованию, жилья, медицинской помощи — это особый случай, требующий внимания со стороны властей».

Ахмедова также предложила открыть больницу для бездомных, которая работала бы по ОМС. Глава государства поддержал это предложение и подчеркнул, что его нужно проработать.



«Этим точно нужно заниматься, и заниматься более целенаправленно с расчетом на оказание конкретной помощи конкретному человеку. Это касается и больницы, и не одной, и не в одном регионе», — указал Путин.