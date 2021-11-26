АКРА присвоило НРБанку рейтинг на уровне «ВВ(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг НРБанку на уровне «ВВ(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг НРБанка обусловлен удовлетворительной позицией по достаточности капитала, критической оценкой риск-профиля и адекватной позицией по фондированию и ликвидности при умеренно низкой оценке бизнес-профиля. Кредитный рейтинг учитывает умеренный уровень экстраординарной поддержки, которую банк может получить от ключевой материнской структуры — АО «ГТЛК», над которой государство имеет стратегический и операционный контроль.

В АКРА напоминают, что НРБанк — небольшая по размерам московская кредитная организация. Основными направлениями деятельности банка на текущий момент являются кредитование и обслуживание юридических лиц, а также операции с ценными бумагами.

Умеренно низкая оценка бизнес-профиля (bb) обусловлена невысокими позициями кредитной организации на банковском рынке России, ограниченной диверсификацией операционного дохода с концентрацией на процентных и прочих доходах от инвестиционной деятельности, а также сильной структурой собственности и приемлемым качеством управления. Кроме того, агентство принимает во внимание продолжающуюся в настоящее время трансформацию банка и обновленные планы по усилению интеграции с бизнесом акционеров, указано в сообщении.

«Стратегия банка предусматривает кратный рост объемов кредитования юридических лиц и гарантийного портфеля в 2022 году в рамках планов по увеличению объемов доступного фондирования от акционеров. Для реализации стратегии НРБанк в текущем году усилил управленческую команду и продолжает проводить цифровую трансформацию инфраструктуры с целью оптимизации бизнес-процессов, что, по мнению АКРА, продолжит оказывать негативное влияние на финансовый результат банка», — говорится в релизе.

Удовлетворительную оценку достаточности капитала, с одной стороны, поддерживают высокие регуляторные нормативы НРБанка: на 1 октября 2021 года показатель достаточности основного капитала Н1.2 находился на уровне 36,2%. С другой стороны, оценка ограничена низкой способностью банка к генерации капитала: так, рассчитанный с 2020 года коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) является отрицательным с учетом убыточной деятельности банка и выплаты дивидендов в 2021 году.

«Критическая оценка риск-профиля определяется текущим качеством кредитного портфеля банка в сочетании с высокой концентрацией на десяти крупнейших заемщиках, а также наличием на балансе значительных вложений в непрофильные активы», — пояснили эксперты.