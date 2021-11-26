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«Сбер» представил технологию создания эмодзи по текстовому описанию

09.12.2021 20:07
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

СберБанк представил технологию создания эмодзи по текстовому описанию. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

«Сбер» создал модель Emojich на базе нейросети ruDALL-E (XL). Это продолжение развития мультимодального вектора в обучении нейронных сетей командой Sber AI. Новая модель подходит для создания собственных эмодзи для общения в мессенджерах», — говорится в релизе.

Протестировать технологию можно в Telegram-боте, на сайте нейросети и в приложении «Салют»: достаточно сказать: «Салют, включи художника», — а затем попросить сгенерировать смайлик или эмодзи.

Кроме того, код модели находится в открытом доступе — с ним можно ознакомиться в официальном репозитории ruDALL-E на github.

В банке уточняют, что ruDALL-E — нейросеть, созданная командами Sber AI и SberDevices. Она моделирует совместное распределение текстовых последовательностей на русском языке и изображений и позволяет в итоге генерировать изображения по заданному русскоязычному описанию.

«Emojich — «младший брат» модели ruDALL-E с 1,3 млрд параметров. И если проект по обучению ruDALL-E стал самым большим нейросетевым вычислительным проектом в России и СНГ, то новую модель можно считать первым официальным применением модели ruDALL-E и необходимым ее развитием в продуктовом направлении», — отмечается в сообщении.

«Мы регулярно применяем язык эмодзи при общении в мессенджерах. Но при этом он достаточно ограничен теми вариантами, которые нам предлагает та или иная коммуникационная платформа. Поэтому нами была создана специальная модель для визуализации любой фразы в форме эмодзи. Для этого достаточно лишь описать желаемое и сгенерировать кастомизированный стикер или целый стикерпак. Уверен, что данный инструмент будет удобным и востребованным», — комментирует СТО «СберБанк Груп», исполнительный вице-президент Давид Рафаловский.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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