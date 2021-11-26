ВЭБ заявил о готовности взять ответственность за состояние «Роснано»

«ВЭБ.РФ» будет готов взять на себя ответственность за обслуживание долга «Роснано». Как передает РБК, об этом сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов.

«Мы готовы взять на себя ответственность в тех пределах, которые определит правительство России как наш главный акционер», — пояснил он. В прошлом году стало известно, что «Роснано» перейдет под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.

При этом Шувалов подчеркнул, что компания «Роснано» погасила 1 декабря выпуск облигаций на 4,5 млрд рублей без помощи госкорпорации. «Они работают. Во главе организации — серьезный человек, он обладает возможностями работать с банковскими кредитными организациями. Возьмем мы на баланс или не возьмем, или каким-то другим образом решится проблема — это решение правительства», — пояснил глава ВЭБа.

Сейчас «Роснано» возглавляет Сергей Куликов, который сменил на этом посту Анатолия Чубайса в декабре прошлого года. В госкомпанию Куликов пришел с должности первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

Шувалов добавил, что варианты разрешения ситуации с долгами «Роснано» существуют, однако до принятия решения их комментировать не стоит.

«Эта проблема [с «Роснано»] будет решена. Это, с одной стороны, такой ответственный для нас был период, громко мы обсуждали, как эта проблема будет решена. С другой стороны, я вам докладываю, что все остальные организации [под управлением ВЭБа] работают, находятся в полном финансовом здоровье», — подчеркнул Шувалов.

Облигации, по которым компания «Роснано» расплатилась 1 декабря, не были обеспечены госгарантиями. Госкомпания сообщала, что держателями выпуска в основном являются частные инвесторы. В течение декабря «Роснано» предстоит выплатить купонный доход еще по четырем сериям облигаций, ближайшие выплаты назначены на 14 и 19 декабря.

В середине ноября «Роснано» провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой сообщила о накопленном «непропорциональном долге» и обсуждении вариантов его реструктуризации. Примерно тогда же стало известно, что Московская биржа приостановила торги всеми бумагами «Роснано» по предписанию ЦБ. Регулятор пояснял, что таким образом пытался предотвратить инсайдерскую торговлю.

Минфин, комментируя ситуацию с «Роснано», сообщил, что правительство прорабатывает механизмы повышения эффективности госкомпании. При этом министерство заверило, что ни один из них не предусматривает невыполнения долговых обязательств, правда, это касалось тех из них, которые обеспечены госгарантиями (по данным Fitch, у «Роснано» их около 75%).



Позже глава ведомства Антон Силуанов выразил уверенность в том, что компромиссы, «устраивающие все стороны», будут найдены.