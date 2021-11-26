Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевым вкладам «Специальный», «Пополняемый» и «Доходный», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Разместить средства на депозит «Специальный» теперь можно по ставке 8,4% годовых на 181 день, 8,7% — на 367 дней и 9,1% — на 550 дней при открытии через удаленные каналы. Если открывать вклад в офисе банка, то доходность составит 6,9% годовых на 91 день, 8,3% — на 181 день, 8,6% — на 376 дней и 8,8% годовых — на 550 дней. Минимальная сумма депозита — 100 тыс. рублей. Капитализация, пополнение или частичное снятие средств со вклада «Специальный» не предусмотрены. Досрочное расторжение производится по ставке до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете депозита.

Доходность по вкладу «Пополняемый» на срок 367 дней составляет 7,25% годовых при открытии через дистанционные каналы и 6,75% годовых при открытии в отделении «Ренессанс Кредит». Минимальная сумма депозита в рублях — от 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и от 5 тыс. рублей при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по вкладу «Пополняемый» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента, есть возможность пополнения, частичное снятие средств со счета не предусмотрено. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете депозита.

Также «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Доходный». Теперь данный депозит можно открыть через digital-каналы по ставке 8,25% годовых на 367 дней и 400 дней и 8,5% годовых на 550 дней, а при открытии в отделении банка — 8% и 8,25% на сроки 367, 400 и 550 дней соответственно. Минимальная сумма вклада в рублях — 30 тыс. рублей при открытии в отделениях и 5 тыс. рублей при открытии в интернет- и мобильном банке. Проценты по депозиту «Ренессанс Доходный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена.