Курс доллара почти не изменился, евро подешевел по итогам основной валютной сессии

Курс доллара на закрытии основной валютной сессии в РФ показывал незначительные разнонаправленные изменения в узком диапазоне, а евро по ее итогам подешевел к рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,6 рубля, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в течение нескольких предшествующих минут и даже внутри «отчетной» минуты доллар уходил в сопоставимый минус.

Курс евро на указанное время равнялся 83,06 рубля (минус 37 копеек).



В ходе сессии было проведено 34,2 тыс. сделок с долларом на 2,2 млрд долларов и 8,1 тыс. сделок с евро на 473 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,47—73,73 рубля за доллар и 82,98—83,47 рубля за евро.

«В четверг, 9 декабря, курс рубля продолжил торговаться разнонаправленно. Интересно, что рубль игнорирует и смену настроений в нефти, и высокую амплитуду колебаний фондовых площадок. Похоже, рынок начал ориентироваться на ожидания повышения ключевой ставки Банком России на следующей неделе и смотрит только на это», — комментирует старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

