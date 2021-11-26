ЦБ: рост объемов платежей ускорился в ноябре почти во всех группах отраслей

Данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в РФ в середине IV квартала. По итогам ноября во всех укрупненных группах отраслей, кроме ориентированных на государственное потребление, наблюдался рост объемов платежей, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком очередного выпуска «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».

«Экономика в значительной степени адаптировалась к работе в условиях противоэпидемических ограничений, что подтверждается незначительным снижением финансовых потоков в период общенационального режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и их быстрым восстановлением после его окончания», — отмечают в ЦБ.

По данным регулятора, объем входящих платежей, проведенных через его платежную систему, за ноябрь 2021 года вырос на 6% по сравнению со средним уровнем III квартала. Без учета секторов добычи, нефтепродуктов и государственного управления рост платежей составил 5,7%.

Наиболее выраженным по сравнению с предыдущим кварталом стало оживление в инвестиционных отраслях: объемы входящих платежей выросли на 7,6%. «Важную роль в этом предположительно сыграло расширение инвестиционных возможностей компаний за счет дополнительных доходов от повышения мировых цен на сырье и материалы, — поясняют в Банке России. — Данный вывод соотносится и с общим оптимизмом предприятий в отношении экономической динамики, зафиксированном в оперативных опросных данных».

Ускорение роста входящих платежей в потребительских отраслях (4,9% в ноябре после 3,9% в октябре) в основном обеспечено увеличением поступлений в операциях с недвижимостью, оптовой и розничной торговле. Введение режима нерабочих дней в начале ноября в большей степени отразилось на потоках в сфере услуг, однако в большинстве из них уже на второй неделе месяца наблюдалось восстановление, указывают в ЦБ.

В отраслях, ориентированных на экспорт, рост объема входящих платежей относительно среднего в III квартале составил 9,6%. Основным драйвером стала нефтепереработка, где в ноябре рост входящих потоков значительно ускорился: сказался рост объемов переработки в связи с увеличением добычи нефти и эффект повышения мировых цен.

В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, вслед за ростом в нефтегазовом секторе в ноябре также наблюдалось уверенное увеличение объема входящих платежей — на 8,4% по сравнению со средним в III квартале. Поддержку промежуточным отраслям также оказала крупная отрасль финансовых услуг.

«Вместе с тем на динамику номинальных платежей значительное влияние продолжают оказывать повышенные темпы роста цен производителей и потребительских цен. Поэтому уверенный ноябрьский рост объемов платежей преждевременно ассоциировать с ускорением реального роста экономики», — делает оговорку регулятор.



В ноябре 2021 года входящие финансовые потоки во всех федеральных округах, кроме Северо-Западного ФО, превысили уровень III квартала, сообщает также Центробанк. Как уточняется, основной положительный вклад внесли сельское хозяйство, обрабатывающие производства и сфера торговли, продемонстрировавшие рост почти во всех макрорегионах страны.