«Сбер» разрабатывает программы для анализа углеродного следа и климатических изменений

«Сбер» разработает программы по подсчету углеродного следа для компаний, а также анализу климатических изменений в России, сообщил ТАСС вице-президент СберБанка Альберт Ефимов в кулуарах Конгресса молодых ученых.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать модели, которые показывает углеродный след. Любая компания, обратившись к нам, сможет посчитать свой углеродный след... Мы работаем над климатическим изменением, анализом спутниковых снимков, для того чтобы дать стране возможность анализировать практически в реальном времени, что происходит с климатом сейчас», — сказал он.



Ранее сообщалось, что «Сбер» в течение I квартала 2022 года запустит на базе своей блокчейн-платформы маркетплейс по торговле «зелеными» сертификатами. Эта площадка позволит производителям «зеленой» энергии выпускать такие сертификаты и продавать их. Портфель ESG и «зеленых» кредитов, выданных СберБанком, составил уже более 140 млрд рублей.