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«Сбер» разрабатывает программы для анализа углеродного следа и климатических изменений

09.12.2021 20:31
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Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС
Темы
СберБанк

«Сбер» разработает программы по подсчету углеродного следа для компаний, а также анализу климатических изменений в России, сообщил ТАСС вице-президент СберБанка Альберт Ефимов в кулуарах Конгресса молодых ученых.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать модели, которые показывает углеродный след. Любая компания, обратившись к нам, сможет посчитать свой углеродный след... Мы работаем над климатическим изменением, анализом спутниковых снимков, для того чтобы дать стране возможность анализировать практически в реальном времени, что происходит с климатом сейчас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Сбер» в течение I квартала 2022 года запустит на базе своей блокчейн-платформы маркетплейс по торговле «зелеными» сертификатами. Эта площадка позволит производителям «зеленой» энергии выпускать такие сертификаты и продавать их. Портфель ESG и «зеленых» кредитов, выданных СберБанком, составил уже более 140 млрд рублей.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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