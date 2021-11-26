Сотрудников «Тринфико» и «КИТ Финанса» будут судить за манипулирование рынком

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя инвестиционного комитета ЗАО «Управляющая компания «Тринфико» Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций АО «КИТ Финанс» Вадима Дорофеева, обвиняемых в манипулировании рынком (часть 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как полагает следствие, в период с марта по декабрь 2015 года Закиров и Дорофеев, являясь специалистами в области финансового рынка, за счет средств пенсионных накоплений ОАО «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «Аквилон» на торгах ЗАО «Фондовая биржа «Московская межбанковская валютная биржа» совершили 127 запрещенных операций с облигациями 59 компаний-эмитентов.

«Согласовывая действия между собой, злоумышленники добились существенного отклонения цены и объема торгов данными ценными бумагами, а также извлечения «КИТ Финансом» дохода в размере более 47,4 млн рублей. При этом Закиров и Дорофеев понимали, что их действия противоречат требованиям законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию», — отмечается в релизе.

Незаконные действия Закирова и Дорофеева были выявлены в ходе проверки ЦБ РФ.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.