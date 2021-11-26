Экспобанк увеличил доходность вклада «ЭкспоКапитал+»
09.12.2021 20:54
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ИсточникBanki.ru
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Экспобанк повысил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+», который могут открыть пользователи платформы личных финансов «Финуслуги». Доходность депозита теперь составляет до 9,3% годовых в рублях, сообщили в кредитной организации.
Вклад «ЭкспоКапитал+» открывается на срок от 100 до 366 дней. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада.
«ЭкспоКапитал+» доступен пользователям, зарегистрированным на «Финуслугах», и открывается без визита в отделение банка. «Весь процесс от выбора депозита до получения процентов по вкладу происходит полностью в режиме онлайн», — подчеркивают в банке.
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