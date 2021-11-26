В Центробанке назвали направления для совершенствования ОСАГО

Направлениями для совершенствования ОСАГО могут стать увеличение лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также отмена учета износа при денежной выплате, при этом такие изменения необходимо проводить поэтапно. Об этом говорится в сообщении Центробанка по итогам обсуждения перспектив страхового рынка на традиционной встрече руководства регулятора с представителями страховой индустрии и Всероссийского союза страховщиков.

Участники встречи положительно оценили итоги индивидуализации тарифов ОСАГО. После расширения тарифного коридора в сентябре 2020 года более рисковые водители стали платить за страховку больше, менее рисковые — меньше. Банк России обратил внимание представителей страхового сообщества на необходимость обеспечения доступности ОСАГО. Решению этой задачи будет способствовать создание перестраховочного пула, который позволит более эффективно и равномерно распределить высокоубыточные полисы ОСАГО между всеми страховщиками. Регулятор поддержал эту инициативу.

«В качестве направлений совершенствования ОСАГО были рассмотрены увеличение лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также отмена учета износа при денежной выплате. По мнению Банка России, эти изменения необходимо проводить поэтапно с учетом оценки их влияния на стоимость страховки», — отмечается в релизе.

Страхование жизни является драйвером роста страхового рынка в последние несколько лет, констатируют в ЦБ, но подчеркивают, что этот рост должен обеспечиваться за счет продуктов, которые отвечают потребностям клиентов и их ожиданиям. Поэтому регулятор будет устанавливать минимальные требования к таким страховкам, включая требования к раскрытию информации при их продаже для защиты интересов страхователей и исключения мисселинга. Соответствующий нормативный акт Банка России находится сейчас на регистрации в Минюсте.



Помимо этого на встрече обсуждались возможности развития страховых принципов в обязательном медицинском страховании и проведения пилотных проектов в нескольких регионах, а также готовности страхового сообщества внедрять ESG-принципы.