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Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

10.12.2021 08:01
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Время прочтения: 17 секунд
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,42 доллара и составили 70,94 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent уменьшилась на 1,4 доллара — до 74,42 доллара за баррель.

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