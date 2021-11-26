Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,42 доллара и составили 70,94 доллара за баррель.



На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent уменьшилась на 1,4 доллара — до 74,42 доллара за баррель.