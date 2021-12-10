Рубль дешевеет на утренних торгах

Рубль немного слабеет к доллару и евро на утренних валютных торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,75 рубля, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,3325 рубля (плюс 9,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,655—73,79 рубля за доллар и 83,2625—83,36 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.