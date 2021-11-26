ФАС проконтролирует изменение стоимости на коммунальные услуги

Федеральная антимонопольная служба России проконтролирует изменение стоимости коммунальных услуг и на регулярной основе продолжит проводить мониторинг тарифов на услуги ЖКХ, говорится в сообщении ведомства.

«Помимо инструмента предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, в России созданы другие разнообразные механизмы поддержки граждан, связанные с получением и оплатой коммунальных услуг. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю, и льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям», — отмечает ФАС.

Таким образом, социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты коммунальных услуг для населения сохранится, заверили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2022—2024 годах составит не более 4% в год.

«Индексация изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022—2024 годах сохранится на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 года прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и не превысит 4% в среднем по Российской Федерации, что соответствует целевой инфляции», — отмечалось в материалах к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В отдельных муниципальных образованиях тариф может превысить установленный уровень индексации по причине реализации мероприятий, которые включены в программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ регулируемых организаций, установления нормативов потребления коммунальных услуг, а также соблюдения тарифов в рамках концессионных соглашений и перехода муниципального образования на «альтернативную» котельную, говорилось в документе.