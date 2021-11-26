Минцифры и МВД признали успешным эксперимент по переходу на электронные СТС

Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и признали его успешным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента и признали его в целом успешным», — отметили в министерстве.

Там добавили, что приложение «Госуслуги Авто» функционирует в текущем режиме, автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. При этом сотрудники ГИБДД вправе попросить предъявить бумажную версию документа.

«О том, когда можно будет перестать возить бумажные СТС, будет сообщено дополнительно», — уточнили в Минцифры.

Напомним, 9 сентября МВД России и Минцифры начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС можно хранить в новом приложении «Госуслуги.Авто», оно доступно в App Store и Google Play. В МВД отмечали, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. В течение этого времени сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.



В пресс-службе МВД сообщали, что эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства через мобильное приложение продлится до 1 декабря 2021 года.