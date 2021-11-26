Все новости

Минцифры и МВД признали успешным эксперимент по переходу на электронные СТС

10.12.2021 09:16
741
1 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и признали его успешным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента и признали его в целом успешным», — отметили в министерстве.

Там добавили, что приложение «Госуслуги Авто» функционирует в текущем режиме, автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. При этом сотрудники ГИБДД вправе попросить предъявить бумажную версию документа.

«О том, когда можно будет перестать возить бумажные СТС, будет сообщено дополнительно», — уточнили в Минцифры.

Напомним, 9 сентября МВД России и Минцифры начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС можно хранить в новом приложении «Госуслуги.Авто», оно доступно в App Store и Google Play. В МВД отмечали, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. В течение этого времени сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.

В пресс-службе МВД сообщали, что эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства через мобильное приложение продлится до 1 декабря 2021 года.

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
1
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

В России проработают меры ответственности за незаконный оборот цифровых активов
В Японии разработают платежную систему с распознаванием лиц
В тестирование цифрового рубля включат его обмен на иностранную валюту
В России планируется создать единую систему проверки сведений об абоненте