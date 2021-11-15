Роскачество планирует оценивать продукты банков, страховщиков и МФО

Роскачество хочет расширить сферу своей деятельности на финансовый рынок и оценивать продукты банков, страховщиков и микрофинансистов, составляя их рэнкинги; организация начала сотрудничать с ЦБ в области повышения финансовой грамотности: регулятор, Роскачество и Ассоциация развития финансовой грамотности подписали соглашение о взаимодействии, пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя ЦБ.

Роскачество предлагает действовать в нескольких направлениях, следует из письма руководителя Роскачества Максима Протасова в ЦБ: исследование финансовых продуктов, их оценивание и составление рэнкинга, доведение до граждан объективной информации о финансовых продуктах как предметно, так и в сравнении предложений разных компаний; реализация функции досудебной и судебной защиты прав потребителей некачественных финуслуг, которую будут оказывать правозащитники на базе Роскачества; содействие ЦБ в сборе и анализе информации, проведении изучения потребительского поведения, опросов и оценок и в выводе с рынка «однодневных» недобросовестных игроков.

Для реализации проекта Роскачество создаст рабочую группу технического комитета по стандартизации «Российская система качества», в которую войдут представители Роскачества, банковской ассоциации и крупнейших банков; задачами группы станут разработка стандартов качества финансовых услуг, утверждение методов и методик исследований, а также принципов формирования рейтингов, отметил представитель организации.

Лента новостей Глава ЦБ заявила о намерении повышать штрафы за навязывание и мисселинг Банк России намерен значительно увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг, заявила в Госдуме глава регулятора Эльвира Набиуллина. 15.11.2021 17:05

У Банка России тоже есть полномочия проводить контрольные закупки по всему финансовому рынку с января 2019 года; они позволяют не только предотвратить нарушение прав потребителей, но и дают возможность финансовым организациям стать более клиентоориентированными; сейчас ЦБ хочет добиться законодательного закрепления для себя права регулирования поведения банков при продаже банковских и небанковских продуктов населению.

По словам экспертов, качественный и объективный анализ проблем потребителя может стать основой для законодательных изменений, повысить уровень доверия и осведомленности граждан — вопрос не в самих продуктах и услугах (они одинаковы), а в их навязывании, низкой финансовой и правовой грамотности, в процветании нелегальных кредиторов; инициатива Роскачества скорее положительна, то есть потенциально она несет в себе возможности для эффективной оценки деятельности финорганизаций указанным методом, но такого рода деятельность должна вестись профильными специалистами, разбирающимися в нормативно-правовой базе сектора, внутренних стандартах, так как в них заложены нормы деятельности, касающиеся прав потребителей.