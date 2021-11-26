​Глава Минфина США назвала Америку оптимальным местом для отмывания денег

Соединенные Штаты из-за несовершенства своего законодательства являются оптимальным местом для сокрытия и отмывания незаконно нажитых доходов. Об этом заявила в четверг министр финансов Джанет Йеллен в ходе «Саммита за демократию», который проводится Вашингтоном в режиме видеоконференции.

«В всеобщем представлении мировые столицы отмывания денег — это небольшие страны с историей свободных и скрытных финансовых законов. Но есть хороший аргумент в пользу того, что в настоящее время лучшим местом для сокрытия и отмывания незаконно нажитых доходов являются Соединенные Штаты. И это из-за того, что мы позволяем создавать подставные компании», — отметила министр. По ее словам, штаты могут устанавливать свои собственные правила регистрации компаний, власти некоторых из них разрешают создавать «подставные компании, не раскрывая, кто на самом деле владеет ими, что мы называем «бенефициарным владельцем». «Это скоро изменится», — заверила министр. По ее словам, именно поэтому Минфин на этой неделе объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую информацию о лицах, которые фактически владеют и контролируют их.

Американское Министерство финансов учредило фонд борьбы с клептократией для вознаграждения за информацию о том, где в США коррумпированные иностранные лидеры прячут свои средства. По словам Йеллен, Минфин работает над пресечением отмывания денег и незаконного финансирования из-за рубежа, одновременно усиливая борьбу с уклонением от уплаты налогов внутри страны, из-за чего бюджет США в прошлом году недополучил 600 млрд долларов доходов. «Не только иностранные субъекты злоупотребляют нашей финансовой системой, — добавила руководитель ведомства. — Здесь, у нас дома, есть коррупция. Особенно когда речь идет о том, как люди платят налоги или, скорее, как они их не платят».

«Соединенные Штаты не могут авторитетно выступать за свободные и справедливые иностранные правительства, если мы одновременно позволяем богатым людям безнаказанно нарушать наши законы [в собственной стране]. <...> Если мы хотим, чтобы свободные институты процветали во всем мире, то сначала мы должны смоделировать то, как они выглядят у нас дома», — подчеркнула министр, добавив, что Минфин должен играть важную роль в борьбе с коррупцией в стране и за рубежом.