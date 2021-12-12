Изменения по картам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



Совкомбанк начал новогоднюю акцию (до 2 января) с увеличенной рассрочкой по карте «Халва». После активации участия в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк» клиенты банка получат в подарок на 30 дней подписку «Халва.Десятка», которая обеспечивает беспроцентную рассрочку до 36 месяцев в более чем 250 тыс. партнеров «Халвы», кэшбэк до 10% и повышенный процент на остаток собственных средств. Срок рассрочки на все покупки будет расти: с 6 по 12 декабря — 10 месяцев рассрочки, с 13 по 19 декабря — 12 месяцев, с 20 по 26 декабря — 24 месяца, с 27 декабря по 2 января — 36 месяцев. Каждый понедельник в приложении в разделе «Предложения от партнеров» будут появляться акции от ключевых магазинов-партнеров — нужно активировать предложение и предъявить штрихкод, QR-код или применить промокод при оплате покупки. Также можно приобрести подарочную карту «Халва» на сумму от 500 до 15 тыс. рублей, на которую банк начислит дополнительные 500 бонусов (1 бонус равен 1 рублю). Кроме того, участникам акции в мобильном приложении будет доступна коллекция новогодних онлайн-открыток с пятью типами праздничного дизайна на выбор для поздравления своих близких.

Банк «Приморье» предоставил бесплатное годовое обслуживание кредитной карты на весь срок ее действия и обновленный кэшбэк. Бесплатное обслуживание действует для карт, как выпущенных с 1 декабря 2021 года, так и выпущенных ранее, но активированных после этой даты. Аналогичные условия распространяются на карты, у которых после 1 декабря наступает срок платежа за второй год обслуживания. Для карт, выпущенных с 1 декабря, действуют новые условия начисления кэшбэка: 25% за покупки в категории «Развлечения» (кинотеатры, театры, билетные агентства), 3% за покупки в ресторанах, кафе, барах, точках продажи фастфуда и 1% — за покупки в остальных категориях. Лимит по кредитной карте составляет 1 млн рублей, бесплатный льготный период — до 50 дней.

Экспобанк увеличил процент на остаток по «Цифровой карте». На остаток до 5 млн рублей в декабре и январе будет начисляться 10% годовых (при тратах по карте более 10 тыс. в месяц) или 8% годовых (при сумме операций менее 10 тыс. рублей). С февраля 2022 года доходность по карте составит 7,5% годовых (при тратах от 10 тыс. рублей) или 5% (при сумме операций до 10 тыс.). При совершении покупок по карте от 5 тыс. рублей в месяц клиент получает кэшбэк 1% в виде бонусов без ограничений по максимальной сумме баллов. Обслуживание и выпуск карты бесплатны. Карта выпускается в мобильном приложении или личном кабинете интернет-банка Expo-Online, оформить ее можно в два клика, и она сразу становится доступна для безналичной оплаты через Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay, покупок в интернет-магазинах и переводов.

Банк «Открытие» и международная платежная система Mastercard запустили новогоднюю акцию «Плати в движении», принять участие в ней могут все держатели дебетовых Opencard Mastercard старше 18 лет. По 1 тыс. рублей получат на карту 3 тыс. человек, которые совершат больше всего покупок до 31 декабря 2021 года. Чтобы участвовать в розыгрыше новогоднего кэшбэка, достаточно иметь на момент начала акции или открыть карту Opencard Mastercard и оплачивать по ней покупки телефоном или смарт-устройством в розничных магазинах на территории России на общую сумму от 10 тыс. рублей. Учитываются покупки с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, «Кошелек Pay», Mi Smart Band, Garmin Pay, Swatch Pay, ISBC Pay. Победители будут определены с 1 по 15 января 2022 года, выигрыши будут зачислены на их карты не позднее 20 января 2022 года.

Промсвязьбанк начал эмиссию цифровых дебетовых карт для розничных клиентов. Цифровая карта обладает всеми привилегиями стандартной дебетовой карты в зависимости от выбранного тарифа. Оформить ее можно в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ. Банк выпустит карту моментально, и она сразу станет доступна для добавления в Google Pay, Apple Pay или Samsung Pay и др. Используя карту, можно совершать покупки в магазинах с помощью смартфона, оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах, поддерживающих бесконтактные операции.